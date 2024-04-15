Пока вы не уснули: заявление Кремля об ударе Ирана по Израилю и потеря ВСУ тысячи солдат

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль сделал заявление об ударе Ирана по Израилю

© EPA/TACC

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Там призвали Иран и Израиль к сдержанности, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читать новость полностью

ВСУ потеряли почти тысячу солдат за сутки

В ходе боевых действий на Украине за последние сутки потери ВСУ составили до 895 человек. Это следует из ежедневной сводки Министерства обороны России.

Читать новость полностью

США заявили о намерении уничтожить «Арктик СПГ-2»

Вашингтон использует санкции в отношении проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк» для того, чтобы уничтожить его. Об этом на конференции в Швейцарии на прошлой неделе заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, в Белом доме хотят добиться гарантий того, что проект окажется мертворожденным. Россия не должна иметь возможность разрабатывать новые газовые проекты для перенаправления тех объемов, что ранее поставляла Европе.

Читать новость полностью

Посол прокомментировал ситуацию с платежными переводами в Турцию

© Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике

Ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество стран. Такое заявление посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, передает «РИА Новости».

Читать новость полностью

Зеленский приказал держать Часов Яр любой ценой

© Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал команду главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по удержанию Часов Яра любой ценой. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент».

«Зеленский дал команду Сырскому бросить все силы на удержание Часов Яра», — передает telegram-канал.

Читать новость полностью

Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС

Польша получила крупнейшую выплату в истории пребывания страны в ЕС — €6,3 млрд из замороженных фондов сообщества, заявила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч.

Читать новость полностью

Российских подростков расстреляли на вечеринке

Два 15-летних школьников получили ранения из пневматического пистолета во время посиделок сверстников в Москве. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, два парня и одна девушка встретились в квартире у одного из школьников на улице Болотниковская вечером 12 апреля, когда родители подростка находились на работе. Ближе к полуночи к ним приехали еще три сверстника, компанию которым составлял 18-летний парень – возлюбленный девушки. Юноше не понравилось, что его избранница в столь позднее время находится в гостях.

Читать новость полностью

Кулеба рассказал, как можно защитить Украину

Территорию Западной Украины можно защитить с помощью польских ЗРК Patriot, завил глава МИД страны Дмитрий Кулеба украинскому телеканалу ТСН.

Читать новость полностью

Цены на газ в Европе отреагировали на удары по инфраструктуре Украины

© Imago/TACC

Цены на газ в Европе выросли на 10% после нанесения ударов по газовой и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей в результате масштабных ударов по украинским теплоэлектростанциям. А компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

Читать новость полностью

В России назвали возможным прекращение огня на время Олимпиады

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает возможным прекращение огня на время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, передает Sport24.

«Думаю, прекращение огня на время Олимпиады возможно. Просто нужно прислушаться к тому, что говорит им президент России. И не только на время проведения Олимпиады получится», — сказал Мамиашвили.

Читать новость полностью