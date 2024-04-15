Во Франции не исключили ядерного удара по Ирану

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану. В интервью телеканалу LCI он заявил, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие и в случае, если все дипломатические средства будут исчерпаны.

По его словам, если дипломатические каналы перестают функционировать, необходимо рассматривать идею того, что Франция может нанести удар. Экс-премьер подчеркнул, что Франции следует думать об интересах и опасениях больше, чем когда-либо ранее.

Валльс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар Ирана в ответ на атаку Израилем консульства в Сирии был непропорциональным. Макрон также подчеркнул, что еврейское государство имеет право защищаться, однако необходимо призвать конфликтующие стороны «к лимитам, чтобы избежать эскалации».