МИД Ирана отказался комментировать информацию о перехвате БПЛА Иорданией

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани не стал комментировать новости о перехвате силами ПВО Иордании беспилотников и ракет исламской республики в ходе атаки на Израиль.

Об этом пишет иранское агентство IRNA.

По словам представителя МИД, он не может подтвердить или опровергнуть информацию о перехвате Иорданией БПЛА.

«Наши отношения с Иорданией дружественные, контакты не прекращаются», — отметил Канани.

Ранее посла Ирана вызвали в МИД Иордании после иранских ударов по Израилю.