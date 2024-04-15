Миллиардер Сакс рассказал о сигнале США для Украины

Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине. На своей странице в X он заявил, что в текущей ситуации подобное послание звучит как заявление об истощении собственных сил.

В сентябре 2023 года Макконнелл написал на своей странице в социальных сетях, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и таким образом сдерживать Пекин.

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«Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны», — написал Сакс, вспомнив эти слова.

Напомним, что США исчерпали возможности по предоставлению помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре 2023 года. Конгресс все еще не согласовал новый запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена о выделении Украине еще 60 млрд долларов.