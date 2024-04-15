Кэмерон объяснил, почему Британия не помогает Украине сбивать дроны

Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как сделала это во время атаки Ирана на Израиль, поскольку опасается эскалации конфликта. Как сообщает LBC, об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон.

Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак. Премьер-министр страны Риши Сунак в свою очередь заявил, что британские ВВС сбили несколько беспилотников во время недавней атаки.

Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

«Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, — это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации», — сказал Кэмерон.

Он добавил, что Киеву нужна поддержка в виде более эффективных систем противовоздушной обороны, а потому союзникам необходимо нарастить объемы финансовой помощи и поставок оружия украинским властям.