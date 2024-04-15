Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе во время обсуждения законопроекта об иноагентах. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа. ТАСС

Заседание комитета прервано. Приставам пришлось удалить Элисашвили из зала заседаний. Российская газета

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Газета.Ru