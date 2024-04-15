В Раде предупредили об уничтожении экономики Украины законом о мобилизации

Бывший спикер Верховной рады, украинский депутат Дмитрий Разумков заявил, что закон о мобилизации уничтожит экономику Украины и вынудит поколения украинцев жить за границей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Верховная рада 11 апреля во втором чтении приняла спорный законопроект о мобилизации. Ожидается, что документ станет законом уже в мае. Он уменьшает нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощает процедуру вручения повесток.

Электронные повестки начнут получать и военнообязанные украинцы, живущие за границей. Также законопроект запретит украинцам получать некоторые консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.

Разумков считает, что закон «несет только угрозы» и не дает никаких стимулов ни действующим военным, ни тем, кто мог бы их заменить.

«Там нет демобилизации, ротации, гарантии выплат. Он демотивирует семьи, которые ждут своих родных. Блокируя консульские услуги, мы упускаем шанс возвращения миллионов украинцев из-за границы», - подчеркнул депутат.

По его мнению, в итоге целые поколения украинцев останутся в Польше, Германии и Италии.

Разумков добавил, что закон уничтожает экономику, обязывая работодателей обеспечивать мобилизацию, и наносит удар по украинской финансовой системе. Депутат отметил, что до принятия закона украинцы вывели со счетов более 27 миллиардов гривен.