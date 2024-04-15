В Грузии у здания парламента собрались противники закона об иноагентах

Перед зданием грузинского парламента в Тбилиси начинают собираться протестующие против закона об иноагентах. На вечер запланирован масштабный митинг, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Участники протеста требуют отозвать законопроект. В соцсетях инициаторы акции призвали в 19 часов (18 по мск) прийти на проспект Руставели "каждого гражданина".

В понедельник парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", повторно в парламент его внесла правящая партия "Грузинская мечта". В марте прошлого года рассмотрение документа вызвало массовые волнения в стране.

В законопроекте планируют заменить термин "агент иностранного влияния" на "организацию, проводящую интересы иностранной силы". В остальном содержание документа не поменяется. Организации, получающие более 20 процентов доходов из-за рубежа, планируют добавить в спецреестр. Контроль возложат на грузинское министерство юстиции. За отказ от регистрации и сокрытие источников дохода нарушителям грозит штраф в размере 25 тысяч лари (около 10 тысяч долларов).

В Грузии работают около 10 тысяч НКО и НПО, многие из них взаимодействуют с общественным мнением, а также пытаются оказывать давление на госструктуры. В частности, от Тбилиси требуют открыть внутренний рынок, либерализовать цены, отказаться от поддержки внутренних производителей, а также придерживаться евроатлантического вектора развития и присоединиться к антироссийским санкциям.

В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, активность грантовых структур, вероятно, возрастет. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили отмечал, что власти уже зафиксировали и следят за увеличением тайного финансирования радикальных групп. Он уточнил, что в этом замешан, среди прочего, "Европейский демократический фонд".

В Кремле заявили об абсурдности связывать грузинский проект об иноагентах с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, Грузия - это наш сосед и, конечно, в наших интересах стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии. Мы видим достаточно острую, резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность считать это русским проектом", - отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил журналистам, что впервые систему борьбы с иностранными агентами придумали в США, теперь же это "по сути, мировая практика". "Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику, это нормальная практика", - резюмировал он.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах. После этого в столице республики начались массовые акции протеста. Полиция разгоняла демонстрантов с помощью водометов и слезоточивого газа. По информации МВД, тогда под стражу взяли 133 человека. Позже грузинские власти отозвали законопроект из парламента.