Израиль попросили не доводить конфликт с Ираном до полномасштабной войны

Главы стран Группы семи (G7) ввиду обеспокоенности ситуацией в регионе попросят Израиль не допустить эскалации конфликта при ответе на ракетную атаку Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ходом встречи иностранных лидеров объединения. Lenta.ru

«Было принято решение, что все страны G7 в частном порядке скажут Израилю не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта», — заявил собеседник Axios. Газета.Ru

При этом, как заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон, Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает этого не делать. Говорит Москва