Иран принял решение задержать судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им положений морского права. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани.

"Иран постоянно работает над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Однако вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SNN.