Токаев готов предоставить Еревану и Баку площадку для переговоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что его страна готова предоставить Армении и Азербайджану переговорную площадку для заключения соглашения о мире.

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Лидер Казахстана сделал соответствующее заявление на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, пишет Sputnik Армения.

«Наша основная цель — сблизить дружеские нам страны», — сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил важность достижения стабильности в Закавказье.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.