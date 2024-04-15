На Западе сомневаются, что Британия пойдет на конфискацию российских активов

Великобритания не пойдет на конфискацию российских активов в стране, пишет Politico.

© EPA/TACC

Такому решению препятствуют два ключевых фактора — отсутствие на это законных оснований и понимание, что замороженные активы РФ могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах, отмечает издание.

«Арест активов превращает санкции в неэффективный инструмент. Санкции существуют не для того, чтобы наказывать. Они должны заставить людей сесть за стол переговоров», — подчеркнула в беседе с Politico директор по глобальному взаимодействию аналитической компании Kharon Фрейя Пейдж.

На данный момент в Британии заморожены отдельные активы РФ на сумму около 18 млрд фунтов стерлингов, а также активы Банка России на порядка 26 млрд фунтов стерлингов.

На прошлой неделе в МИД Британии заявили, что Лондону и Вашингтону удалось добиться прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов.