Кулеба рассказал, как можно защитить Украину

Территорию Западной Украины можно защитить с помощью польских ЗРК Patriot, завил глава МИД страны Дмитрий Кулеба украинскому телеканалу ТСН. Он добавил, что это также позволило бы защитить страны НАТО «от прилетов на их территории российских ракет или дронов».

Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов, — заявил он.

Ранее глава ведомства предупредил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. Он добавил, что у союзников Киева «много таких систем».

Ранее на совместной конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Польский политик сказал журналистам, что у него их попросту нет.

Он пояснил, что развернутые в его стране системы принадлежат США. Дуда считает, что Польша находится под постоянной угрозой нападения России. С аналогичным заявлением выступил Науседа, который подчеркнул, что в Литве развернута только одна система Patriot. Она принадлежит Нидерландам и предназначена для тренировок.