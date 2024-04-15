Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном с учетом согласованных ранее принципов, заявил премьер-министр Никол Пашинян. News.ru

«Я представил своему коллеге последние переговоры с Азербайджаном, подтвердил готовность Армении установить стабильность и мир в регионе на основе трех принципов, уже согласованных между Арменией и Азербайджаном. Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства. В контексте последнего мы упомянули предложенный правительством Армении проект «Перекресток мира», реализация которого может радикально изменить ситуацию в регионе», - сказал Пашинян. ТАСС

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. По завершении конфликта Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана. Газета.Ru