Разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и боевые действия в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с незападным миром, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, отсутствие единства "обошлось нам очень дорого" в арабском мире, многих странах Африки, Латинской Америки и Азии.

Боррель пишет, что по украинскому вопросу в ЕС было единство и союз "действовал решительно", а что касается конфликта в Газе, то здесь ЕС не смог остановить кровопролитие и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Он признал недовольство "остального мира" действиями Брюсселя и призвал ЕС не допустить возникновения альянса "весь остальной мир против Запада".

Ранее Боррель в очередной заявил о необходимости поддержки Украины, но подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы "умирать за Донбасс". Он также отмечал, что Европейский союз оказывает поддержку Киеву не из любви к украинцам, а потому что это отвечает его собственным интересам.