Мировые СМИ отреагировали на массовую атаку БПЛА на Израиль

Власти Израиля пообещали дать мощный ответ на иранскую атаку, заявив, что «рассматривают все варианты», но никаких деталей не привели. Мировые СМИ считают, что возможны любые сценарии - от атак на иранские ядерные объекты до полного отказа Израиля от эскалации.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. Эта атака стала ответом на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные. В Израиле сообщили, что совместно с силами США им удалось сбить большинство иранских дронов и ракет.

Среди палестинцев растут опасения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху воспользуется обострением конфликта с Ираном, чтобы вторгнуться в Рафах, где находятся около 1,5 миллиона палестинских беженцев, пишет Politico. Нетаньяху рассматривает конфликт с палестинским движением ХАМАС как прокси-войну с Ираном. По данным издания, власти США «предчувствуют гуманитарную катастрофу» и оказывают давление на Нетаньяху.

Как заявил Politico палестинский ученый Муин Раббани, многие опасаются, что в обмен на отказ Израиля от прямого ответа Ирану США согласятся на израильскую наземную операцию в Рафахе. Палестинский политолог Фади Куран добавил, что американские политики могут понять, что Нетаньяху и его военный кабинет втягивают НАТО в региональную войну с Ираном, и это не в интересах США или ЕС. В таком случае Вашингтон может удвоить давление на Нетаньяху. Другой сценарий заключается в том, что «игра Нетаньяху с региональной войной» увенчается успехом, и западным лидерам придется одобрить действия Израиля в Газе, предупредил Куран.

Неназванный израильский чиновник заверил CNN, что Израиль ответит на нападение Ирана. Он подчеркнул, что масштабы этого ответа пока не определены. По словам чиновника, Израилю еще предстоит определиться с тем, стоит ли пытаться «разбить все тарелки» или пойти на более взвешенный шаг. Собеседник телеканала заявил, что заседание военного кабинета Израиля продлилось несколько часов в воскресенье вечером и закончилось без принятия решения об ответе Израиля.

Как пишет китайское издание Global Times, если Израиль не ответит или ответит «в пределах разумного», этот внезапный кризис может быть урегулирован в ближайшее время - при этом Израиль не понесет серьезных потерь, продемонстрировав свои оборонительные возможности, а Иран выместит свой гнев, показав миру свою мощь.

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

Иран явно надеется на сдержанный ответ, отмечает британская газета The Guardian. В сообщении, переданном через его миссию в ООН, Тегеран заявил, что проблему можно будет считать решенной, если Израиль не станет отвечать. По версии издания, Нетаньяху «в идеале» хотел бы уничтожить иранские ядерные объекты, которые он рассматривает как экзистенциальную угрозу Израилю.