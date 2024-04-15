Боррель рассказал о цене отсутствия единства в политике ЕС

Различия в реакции ЕС на украинский кризис и войну в секторе Газа «дорого обошлись» европейским странам в отношениях с арабским миром, Африкой и другими регионами. Об этом заявил в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В своем посте, которым он фактически подводит итог деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии выборов, Боррель констатировал, что в отличие от Украины, где ЕС «действовал решительно», в Газе европейские страны «не смогли остановить боевые действия, положить конец гуманитарной катастрофе и освободить заложников».

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой», - считает глава европейской дипломатической службы.

По мнению Борреля, реакция ЕС на события на Ближнем Востоке «иногда отставала от позиции Соединенных Штатов, например, в отношении санкций в отношении агрессивных поселенцев на Западном Берегу».

При этом «российская пропаганда», по его мнению, была успешной из-за недовольства «остального мира» действиями Брюсселя, в том числе из-за неравномерного распределения вакцин во время пандемии коронавируса, миграционной политики, а также проблем с борьбой с изменением климата.

Европейский дипломат уверен, что ЕС должен сосредоточиться на том, чтобы не допустить консолидации стран по принципу - «весь остальной мир против Запада».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «война» между Украиной и Россией «должна быть выиграна на поле боя». Также Боррель на фоне украинского кризиса назвал цивилизованную Европу садом, а окружающий ее мир - джунглями, которые вторгаются в отлаженный механизм европейской жизни.

Слова дипломата вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Чиновник в ответ заметил, что под словом «джунгли» подразумевал разнообразные военные конфликты в макрорегионе.