Названа причина отсутствия обращения Байдена после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден целенаправленно решил «остаться в тени» после атак Ирана на Израиль, рассчитывая, что его отсутствие в центре внимания поможет деэскалации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шестерых американских чиновников.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. Эта атака стала ответом на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные. В Израиле сообщили, что совместно с силами США им удалось сбить большинство иранских дронов и ракет.

СМИ писали, что Байден отговорил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от немедленного ответного удара по Ирану.

Помощники Байдена обсуждали его обращение к стране, но в итоге отказались от этой идеи, решив, что это «потенциально может повысить температуру», отмечает Politico.

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По оценкам двух чиновников, телеобращение президента, скорее всего, привело бы к эскалации и могло бы спровоцировать Тегеран. Такая осторожность соответствует стратегии Байдена, которой он придерживается на протяжении всего конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося в октября прошлого года с нападения ХАМАС на Израиль, подчеркивает Politico.

Подход Байдена уже раскритиковали высокопоставленные республиканцы. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол обвинил Белый дом в неспособности сдержать Иран.

Байден, по словам помощников, сосредоточен на «прокладывании дипломатического пути», стремясь сдержать масштабный ответ Израиля и одновременно удержать Иран под контролем. В то же время он уже обсудил с коллегами по «Большой семерке» возможное введение санкций против Тегерана или включение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.