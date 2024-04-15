Названа причина отсутствия обращения Байдена после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден намеренно не сделал обращений к народу после нападений Ирана на Израиль, считая, что телеобращение спровоцирует Иран и приведет к эскалации конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть неназванных чиновников.

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По данным издания, 14 апреля в Белом доме обсуждали идею выступления президента с национальным обращением после совместного отражения американскими и израильскими силами иранских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Советники Байдена посчитали, что его присутствие в центре внимания усилило бы напряженность в ближневосточном конфликте.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

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По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетанияху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.