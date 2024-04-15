$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

В Израиле предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку

Правительство Израиля в ближайшие дни определится с видом ответа на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщил телеканал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

В Израиле предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку
© РИА Новости

По его словам, военные предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку. Некоторые из них не предусматривают ударов по подконтрольной Тегерану территории.

В России обратились с призывом к Израилю

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

По мнению президента Ирана Ибрахима Раиси, Тель-Авив в ответ может попытаться разрушить экономику республики.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости