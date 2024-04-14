МИД Франции вызвал посла Ирана

Об этом сообщил глава ведомства Стефан Сежурне.

«Атака Ирана подвергает риску не только Израиль, но также безопасность наших сил и воздушное пространство наших арабских партнёров... Я попросил службы министерства вызвать посла Ирана, чтобы выразить эту твёрдую убеждённость», — заявил Сежурне в эфире телеканала France 2.

Он подчеркнул, что приоритетом остаётся безопасность французских граждан на местах. Ранее МИД Франции рекомендовал своим гражданам временно покинуть Иран и воздержаться от поездок в Ливан, Израиль и на палестинские территории.