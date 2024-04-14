Кулеба прокомментировал требования США не бомбить НПЗ РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что каждый выживает как может, но в Киеве готовы рассмотреть возможность прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) при условии получения нескольких батарей ПВО Patriot от западных союзников.

"Нужно мыслить своими интересами. Если партнеры говорят, мы вам даем семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи, и тебя просят о чем-то, то нет предмета [для разговора], каждый выживает как может", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада", отвечая на вопрос журналистов о требованиях США к украинским властям не бомбить российские НПЗ.

Как заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не поддерживает удары Вооруженных сил Украины по территории, которую признает российской. Позже глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что такие удары способны негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс.

Как сообщила ранее газета Financial Times, вашингтонская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. По данным издания, помимо возможного роста цен на топливо на мировых рынках, Вашингтон опасается, что Москва якобы может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую полагаются в том числе западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.

МЭА: атаки Украины на российские НПЗ могут подорвать мировой рынок нефтепродуктов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.