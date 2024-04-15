США ответили на прямой запрос от России по поводу теракта в «Крокусе»

Россия после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» направила США прямой запрос об имеющейся информации об атаке, и Вашингтон такие данные РФ передал. Об этом, как пишет РБК, заявила посол США в Москве Линн Трейси.

Ранее СМИ заявляли, что Вашингтон за две недели предупреждал Россию о возможной атаке на «Крокус». Официальные лица РФ подчеркивали, что предоставленная американцами информация носила общий характер.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно»,— объяснила передачу данных Трейси.

Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта