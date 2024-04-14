Германия осудила атаку Ирана на Израиль

Ирану следует отказаться от дальнейших нападений на Израиль, в том числе с использованием третьей силы. Все государства Ближнего Востока должны проявлять сдержанность. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в Берлине, передает ТАСС.

«Спираль эскалации нужно сломить. Мы вместе должны найти путь к прекращению насилия», — сказала Бербок.

По ее словам, в регионе надо действовать осмотрительно, иначе ситуация может обернуться «непредсказуемыми последствиями».

Бербок считает, что последние события показали «силу Израиля» и «изоляцию Ирана».

Министр также заявила, что Германия и ее партнеры отслеживают ситуацию на Ближнем Востоке, анализируются возможные последствия иранской атаки.

Ранее Министерство иностранных дел Франции обратилось к гражданам, призвав покинуть Иран.