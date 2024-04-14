В Харькове произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

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В период 14:59-15:45 по мск воздушная тревога была последовательно объявлена в Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Одесской областях Украины.

До этого ВС РФ ударили по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику.

В пророссийском сопротивлении заявили, что именно в сторону села Циркуны перемещали украинскую военную технику, предназначенную для линии боевого столкновения, на белгородском направлении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.