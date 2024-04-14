МИД Японии призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением ситуации после атаки Тегерана на Израиль. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

Японцев, которые уже находятся в стране, ведомство призывает проявлять максимальную осторожность, а тех, кто хочет покинуть Иран - рассмотреть возможность воспользоваться коммерческими рейсами.

Призыв японского МИД к соблюдению мер предосторожности касается также граждан, которые находятся в странах Ближнего Востока. Их также просят внимательно следить за текущей ситуацией.