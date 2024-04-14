МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и ФРГ

Послов Великобритании, Франции и Германии вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

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В документе отмечается, что причиной вызова послов послужила безответственная позиция властей европейских стран относительно реакции Ирана на серию действий Израиля, направленных против граждан и интересов исламской республики, последним из которых было «трусливое нападение» на иранские посольства.

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