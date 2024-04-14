Макрон призвал усилить давление на Иран из-за атаки на Израиль

ДУБАЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

"В министерстве иностранных дел в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) против наших граждан и интересов, последним из которых было трусливое нападение на посольстве нашей страны в Дамаске", - говорится в заявлении ведомства в Х (ранее Twitter).

Иранский дипломат заявил представителям европейских стран, что Тегеран действовал "в рамках осуществления неотъемлемого права на законную оборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, и в ответ на серии преступлений сионистского режима", в том числе атаку на консульство в Сирии.

Дипломат добавил, что Иран "своими конструктивными и эффективными действиями продемонстрировал, что он всегда стремился предотвратить эскалацию напряженности, используя все доступные возможности".