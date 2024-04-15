Макрон призвал усилить давление на Иран из-за атаки на Израиль

Президент Франции Эмманюэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

По его словам, необходимо изолировать Иран и усилить санкции, передает ТАСС.

Макрон отметил, что Париж хочет избежать эскалации конфликта, которая «всех беспокоит».

Он также добавил, что Франция помогала перехватывать иранские ракеты по просьбе Иордании.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.