Генштаб Ирана: операция «Правдивое обещание» против Израиля завершена

Иран заявил о завершении ответных ударов по Израилю. Об этом заявил начальник штаба иранских Вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери. По его словам, операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.

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«Операция „Правдивое обещание“ в отношении Израиля выполнена. Но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — отметил Бакери.

Заявление передал израильский телеканал PressTV.

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Кроме того, Иран через Швейцарию предупредил США о том, что их базы станут военной целью. Это произойдет, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.