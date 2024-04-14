Генштаб Ирана озвучил следующую военную цель

Если США окажет Израилю любую поддержку в нанесении ответного удара, то следующей военной целью Ирана станут американские базы. Об этом заявили в Генштабе Ирана.

© Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense

«Любая поддержка или участие в нанесении ущерба интересам Ирана приведет к решительному и достойному сожаления ответу со стороны Вооруженных сил Исламской Республики», — говорится в заявлении.

Информацию передает англоязычный телеканал PressTV.

Иран также возложил ответственность за израильский режим на Америку. Согласно их заявлению, если режим, «убивающий детей», в регионе не ограничат, это понесет последствия.

Ранее сообщалось о том, что операция «Правдивое обещание» против Израиля завершена. По словам начальника штаба иранских Вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Бакери, Вооруженные силы готовы действовать в случае необходимости.