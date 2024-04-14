Тегеран через Швейцарию предостерег США от помощи Израилю

Иран предупредил США, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит возможный ответный удар Тель-Авива. Сообщение было передано через посредника — посольство Швейцарии. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, передает ТАСС.

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«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима», — сказал Багери.

Он отметил, что атака Тель-Авива будет рассмотрена как агрессия. Тегеран поступит «соответствующим образом».

В воскресенье ночью Иран провел операцию возмездия «Правдивое обещание», массированно ударив ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам на территории Израиля. В сообщении КСИР сказано, что операция стала ответом на убийство семи иранских военных советников в Дамаске 1 апреля, в том числе старшего командующего КСИР в Ливане и Сирии генерала Мохаммада Реза Захеди и его заместителя генерала Хади Хаджа Рахеми.

По данным СМИ, Иран атаковал Израиль 185 дронами, 36 крылатыми ракетами и 110 ракетами класса «земля — земля».

В КСИР заявили, что операция прошла успешно, цели уничтожены.

Израиль заявил о сорванной непревзойденным образом атаке Ирана

Власти Израиля утверждают, что удалось сбить практически все ракеты и БПЛА. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что «был причинён совсем незначительный ущерб» и это «результат впечатляющих действий ЦАХАЛ».

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в интервью иранскому PressTV в воскресенье заявил, что если израильский режим прибегнет к какой-либо военной агрессии против иранской земли, Иран «ответит с удвоенной силой».