Самая масштабная атака: что известно о ночном ударе Ирана по Израилю

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран выпустил более 200 беспилотников в сторону Израиля. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля. О том, что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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Две волны БПЛА

По данным агентства RNA, около 01:00 по московскому времени Иран выпустил первую волну баллистических ракет в сторону Израиля. Кроме того, дроны направлялись из Ирака, Сирии, Южного Ливана и с территории хуситов в Йемене.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что страна привела системы обороны и нападения ВВС в боевую готовность. Он подчеркнул, что в небе Израиля находятся десятки самолетов. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова к прямой атаке Тегерана как в обороне, так и в нападении.

Более сотни БПЛА были перехвачены вне границы еврейского государства благодаря Вооруженным силам США и Великобритании. Несмотря на это спустя несколько часов Иран запустил новую партию дронов в сторону Израиля.

Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник узнал, что США сообщают о пуске по Израилю якобы 400-500 дронов и ракет, а CNN назвал эту иранскую атаку Израиля самой масштабной в истории.

Вооруженные силы Израиля в свою очередь вместе с союзниками смогли перехватить 99 процентов иранских ракет и беспилотников. При этом Иерусалим пообещал ответить на атаку Тегерана в ближайшее время.

За время ночной атаки Иран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».

Самооборона и ответ на агрессию

Позже в Министерстве иностранных дел Ирана объяснили, что удары по Израилю являются самообороной в ответ на «неоднократную военную агрессию» противника.

По мнению палестинского движения ХАМАС, Иран имел право атаковать цели в Израиле в ответ на удар по своему консульству в Сирии.

Что происходит в Израиле сейчас

При этом за ночь в Тель-Авиве ни разу не прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин из Израиля.

— Ни одна ракета, ни один беспилотник не долетел. Сейчас город живет обычной жизнью, небо открыто, и аэропорт Ben-Gurion работает в прежнем режиме, — рассказал журналист.

Реакция мирового сообщества

В Евросоюзе и ООН решительно осудили атаку Ирана по Израилю, назвав ее беспрецедентной эскалацией. Сам же Иерусалим запросил срочное заседание СБ ООН. Оно состоится 14 апреля в 23:00 по московскому времени.

Ряд ближневосточных стран объявил в ночь на 14 апреля свое воздушное пространство закрытым для полетов гражданской авиации. Среди них — Ирак, Иордания, Ливан. В России также приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию.