США, Великобритания и Франция помогли Израилю отразить атаки Ирана

Израильские военные тесно сотрудничали с США, Великобританией и Францией во время воздушной атаки Ирана. Об этом заявил представитель израильских вооруженных сил Даниэль Хагари, пишет CNN.

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«Мы тесно сотрудничаем с США, Великобританией и Францией, которые действовали сегодня вечером. Это партнерство всегда было тесным, но сегодня оно проявилось необычным образом», — сказал Хагари.

Как писала «Парламентская газета», вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. Это была первая в истории атака Ирана на Израиль со своей территории. До этого Израиль атаковали дружественные Ирану страны или движения.

Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю более 300 снарядов — 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Он утверждает, что израильские военные и партнеры перехватили 99 процентов всех беспилотников и ракет. Лишь «небольшое количество» баллистических ракет достигло территории Израиля.

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Достигшие Израиля баллистические ракеты упали на авиабазу Неватим на юге Израиля, причинив «легкие структурные повреждения». База работала и продолжала работу после нападения, самолеты использовали базу.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана назвали атаку на Израиль «успешной». Там заявили, что атаковали только военные объекты. Атака длилась около пяти часов.