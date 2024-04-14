Трамп нашел виновного в атаке Ирана на Израиль

Израиль подвергся нападению со стороны Ирана, поскольку Соединенные Штаты показывают миру свою слабость, заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. По его словам, которые приводит Fox News, Вашингтон оказывает поддержку всем, кто находится в опасности.

Прямо сейчас они (жители Израиля. — NEWS.ru) подвергаются нападкам. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, если бы мы были у власти. Вы это знаете. Они это знают, и все это знают, — сказал Трамп.

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Бывший американский лидер считает, что атаки Ирана можно было предотвратить. Трамп добавил, что в Вашингтоне молятся за жителей Израиля.