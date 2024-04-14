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Главный аэропорт Израиля возобновил свою деятельность

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве снова функционирует, продолжая выполнять авиаперевозки. Об этом информирует израильское Управление аэропортов.

Главный аэропорт Израиля возобновил свою деятельность
© Российская Газета
"В соответствии с указаниями служб безопасности по состоянию на 07:30 воздушное пространство Государства Израиль было открыто, аэропорт Бен-Гурион возобновил работу", - гласит заявление, которое цитирует портал Ynet.

При этом сообщается, что расписание полетов воздушной гавани будет изменено. Управление подчеркнуло, что обновленная информация по рейсам будет выкладываться на сайтах авиакомпаний и самого Бен-Гуриона.

Напомним, что субботним вечером Иран осуществил масштабную атаку по Израилю с применением ракет и дронов.

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