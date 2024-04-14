В Израиле заявили, что не видят у ХАМАС желания договориться

Власти Израиля считают, что отказ представителей палестинского радикального движения ХАМАС от предложений посредников в Каире указывает на их нежелание прийти к какому-либо соглашению, операция в секторе Газа будет продолжена в полном объеме. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и разведслужбы "Моссад".

"Прошло более недели с момента встречи в Каире - ХАМАС отвергло предложение, выдвинутое посредниками. Отклонение предложения трех посредников, предполагавшее максимальную гибкость со стороны Израиля, доказывает, что [лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья] Синвар не хочет гуманитарной сделки и возвращения заложников, продолжает пользоваться напряженностью с Ираном и стремится <...> к общей эскалации в регионе", - указывается в тексте.

"Израиль продолжит стремиться к выполнению задач войны с ХАМАС всеми силами и сделает все, чтобы незамедлительно вернуть 133 заложников из Газы", - подчеркивается в заявлении.