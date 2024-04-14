Остин попросил Израиль уведомить США о возможном ответе на атаку Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин попросил израильского коллегу Йоава Галанта заранее уведомить Вашингтон о возможных действиях еврейского государства после атаки Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, глава Пентагона попросил уведомить США о "любом потенциальном ответе" на иранскую атаку.

Ранее пресс-служба Минобороны еврейского государства информировала, что Галант в ходе телефонного разговора сообщил Остину об оборонительных операциях в ходе атаки Ирана, подчеркнул готовность израильских ВС к любым дальнейшим иранским попыткам нападения.