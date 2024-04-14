Председатель сессии ГА ООН обратился к Ирану и Израилю

Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис призвал Иран и Израиль проявить сдержанность и избежать дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

"Ответ Ирана усугубляет и без того напряженную и деликатную ситуацию вокруг мира и безопасности на Ближнем Востоке. Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе. Это момент, который требует мудрого и осмотрительного суждения, при котором очень тщательно должны рассматриваться все риски", - говорится в заявлении председателя.

"Порочный круг атак и контратак ни к чему не приведет, но неизбежным будет большее количество смертей, страданий и несчастий. Диалог и дипломатия - единственный способ разрешить любые разногласия мирными средствами", - отметил Фрэнсис.

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.