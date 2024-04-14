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Генсек ООН заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта

Ближневосточный регион находится на грани начала полномасштабного конфликта, необходимо немедленно принять меры по деэскалации ситуации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

Генсек ООН: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта
© globallookpress.com
"Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта", - сказал он. "Пришло время снижения напряженности и эскалации", - добавил глава всемирной организации.
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