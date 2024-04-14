Генсек ООН: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта

Ближневосточный регион находится на грани начала полномасштабного конфликта, необходимо немедленно принять меры по деэскалации ситуации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

"Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта", - сказал он. "Пришло время снижения напряженности и эскалации", - добавил глава всемирной организации.