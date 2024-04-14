Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США

Израиль подвергся нападению со стороны Ирана, потому что США при администрации президента Джо Байдена показывают миру свою слабость. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Он [израильский народ] подвергся нападению. Это случилось, потому что мы показываем большую слабость", - сказал Трамп в субботу, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

"Я [после победы на выборах] возрожу американскую мощь за границей, и мы восстановим американскую мощь <...>. Сегодня нас [США] считают шуткой", - заявил экс-президент.

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.