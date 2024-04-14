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Байден провел консультации с командой по нацбезопасности в связи с атакой Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности консультации в связи с иранской атакой на Израиль и выразил ему поддержку.

Байден выступил с обращением после совещания с командой нацбезопасности
© ТАСС
"Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить наиболее релевантную информацию об атаках Ирана против Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля от Ирана и его прокси остается непоколебимой", - написал американский лидер на своей странице в соцсети X.
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