Байден выступил с обращением после совещания с командой нацбезопасности

Президент США Джо Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности консультации в связи с иранской атакой на Израиль и выразил ему поддержку.

"Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить наиболее релевантную информацию об атаках Ирана против Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля от Ирана и его прокси остается непоколебимой", - написал американский лидер на своей странице в соцсети X.