Атака Ирана на Израиль: обзор зарубежных СМИ

Запуск Корпусом стражей Исламской революции беспилотников и ракет по целям в Израиле моментально стал главной темой почти во всех крупных мировых СМИ.

Примечательно, что одними из первых о начале атаки проинформировали американские и израильские медиа, и лишь затем эту информацию подтвердили в Иране. Западные газеты запустили текстовые трансляции, посвященные резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Первые сообщения были новостными, приводились заявления официальных представителей и перепечатывались публикации СМИ Израиля, Ирана. Однако затем появились и рассуждения на тему, долетят ли беспилотники и по каким целям могут ударить.

The Guardian, анализируя видеоролики из самого Ирана, пишет, что КСИР использовал для атаки беспилотники "Шахед", скорость которых составляет около 150-170 км в час, поэтому их довольно легко перехватить. Наибольшую опасность, по мнению британских журналистов, представляют маневренные крылатые ракеты, которым нужно всего лишь два часа, чтобы достичь территории Израиля. При этом газета пошла еще дальше и предположила использование баллистических ракет. Свои рассуждения издание построило на публикации агентства ISNA, которое ранее перечислило девять различных стоящих на вооружении Ирана ракет, способных, в принципе, поразить цели на территории Израиля. Среди них значилась и баллистическая "Саджил".

Французская Le Figaro среди новостей разместила сообщения, что Британия и Франция осуждают действия Ирана, на который ими возлагается вина за обострение ситуации в регионе. При этом газета ни словом не вспоминает, что именно спровоцировало запуск беспилотников, что именно Израиль первым нанес удар - по консульству ИРИ в Дамаске в начале апреля.

Испанская El Mundo отмечает, что действия Тегерана оказались неожиданными. Можно было предположить, что для мести Израилю он задействует проиранские группировки, действующие в Ираке, Сирии, Йемене. Однако вместо этого Исламская республика запустила беспилотники со своей собственной территории. СМИ предполагает, что они достигнут Израиля к утру воскресенья. Газета отмечает, что сделанные ранее заявления как со стороны Ирана, так и Израиля "подняли и без того высокую температуру в регионе", действия же ведут "к непредсказуемым последствиям для двух стран и всего региона".

The New York Times пишет, что атака, хотя и была ожидаемой, грозит открыть новую опасную главу в длительной теневой войне между Ираном и Израилем, ознаменовав собой значительную эскалацию боевых действий между двумя региональными противниками. Газета приводит мнение директора Международной кризисной группы по Ирану Али Ваеза, заявившего, что "Иран и Израиль ведут регион в неизведанные воды". "Трудно переоценить, насколько опасен этот момент и насколько катастрофическими могут оказаться его последствия", - считает эксперт. Также приводится мнение неназванных аналитиков, что целью любого ответа Ирана будет попытка удержать Израиль от новых убийств, но любой из потенциальных вариантов ответных мер Ирана несет в себе большие риски. Кроме того, чиновники, которых опросила газета, решили порассуждать, какой будет в итоге атака. Они считают вероятным, что Иран попытается синхронизировать атаку беспилотников с более быстрыми ракетами, которые будут запущены позже.

А телеканал ABC News со ссылкой на свой военный источник в Израиле сообщил, что целями запущенных беспилотников являются только военные объекты, но не гражданские.

Главной тема атаки Ирана на Израиль стала и в латиноамериканских СМИ, но они в основном перепечатывают сообщения информационных агентств, не вдаваясь в аналитику.

The Times of India обратила внимание на публикацию миссии Ирана при ООН, в которой говорится, что после данной атаки вопрос мести Израилю за атаку на консульство в Дамаск можно считать решенным. Там же содержится предупреждение, что если Израиль допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым.