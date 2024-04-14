Иран может нанести удар по Иордании

Тегеран может нанести удар по Иордании, если она предпримет какие-либо действия и будет препятствовать атаке на Израиль. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на иранских военных.

Ранее власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространстве иранские дроны, летящие в сторону Израиля. Об этом сообщила The Times of Israel со ссылкой на источники.

Иранское постпредство в ООН ранее сегодня назвало атаку на Израиль самообороной согласно уставу международной организации и предостерегла США от вмешательства в конфликт Тегерана и Тель-Авива. Дипмиссия также предупредила, что если Израиль «совершит еще одну ошибку», ответ Ирана будет значительно более суровым.