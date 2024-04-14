Трамп заявил, что Байден заранее записал речь об атаке Ирана на Израиль

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден заранее записал речь об атаке Ирана на Израиль, но позже решил ее не публиковать.

"Израиль атакован! Этого никогда нельзя было допустить. Этого никогда не произошло бы, если бы я был президентом", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом он отметил, что речь Байдена, с которой он должен скоро выступить в прямом эфире, "была записана" до этого.

"Сейчас не время для записанных речей", - добавил Трамп.

Позже экс-президент опубликовал пост с сообщением, что Байдена убедили не делать этого.

"Он сейчас попытается сделать это [выступить с речью] вживую, возможно завтра", - указал Трамп.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил десятки БПЛА со своей территории в сторону Израиля.