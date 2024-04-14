Иран в ООН объяснил атаку на Израиль правом на самооборону

Удар Ирана по Израилю является самообороной, предусмотренной Уставом ООН, Вашингтон должен оставаться в стороне. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Ирана при ООН, опубликованном в соцсети 14 апреля.

Согласно сообщению, «военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьей 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной, и были ответом на агрессию» Израиля в отношении иранских дипломатических объектов в Дамаске.

«Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет намного более жестким», — заявили в постпредстве.

Там также добавили, что это конфликт между Ираном и Израилем, поэтому «США должны оставаться в стороне».

В начале апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Сирии. Погибли шесть человек, включая генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди, возглавлявшего силы КСИР в Сирии и Ливане.

По данным СМИ, после этого Иран закрыл воздушное пространство в связи с началом масштабных военных учений. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семен Багдасаров говорил «Парламентской газете», что «планируется ответ на ракетный удар по дипломатическому представительству в Дамаске и, скорее всего, Иран ожидает воздушный удар от Израиля или даже американцев».