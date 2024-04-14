Иран заявил об уничтожении целей на территории Израиля

КСИР Ирана заявил об уничтожении целей на территории Израиля с помощью ракет и беспилотников, сообщило агентство IRNA. Ранее в иранских СМИ появились кадры, как утверждается, ударов по объектам на юге Израиля. Отмечается, что есть прилеты по военной базе ЦАХАЛ в пустыне Негев, официальных подтверждений этому нет, передает RT.

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Между тем ранее CNN сообщило со ссылкой на источники, что запущенные по Израилю беспилотники и ракеты Ирана на данный момент не смогли поразить цели.

Иран в общей сложности выпустил около 150 ракет по Израилю, — при первом запуске 70 и 80 — при втором, сообщила АВС со ссылкой на источники.

В небе над Израилем активно работают системы ПВО. По данным Sky news Arabiya, американские силы на базе в Эрбиле сбили три запущенных Ираном в сторону Израиля беспилотника. Также сбиты дроны в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии.

Кроме того, местные СМИ сообщают о падении обломков сбитой силами ПВО иранской ракеты на иорданский Амман.