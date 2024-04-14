ЦАХАЛ прокомментировал атаку иранских беспилотников

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, назвал атаку иранских беспилотных летательных аппаратов на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией.

"Иран начал прямую атаку с иранской территории на Государство Израиль. Это серьезная и опасная эскалация", - заявил Хагари, чьи высказывания распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные "внимательно следят" за беспилотниками, "направляющимися в Израиль и отправленными Ираном", добавил армейский представитель, отметив, что израильские "оборонительные и наступательные возможности находятся на самом высоком уровне перед этим крупномасштабным нападением со стороны Ирана".