ЦАХАЛ прокомментировал атаку иранских беспилотников

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, назвал атаку иранских беспилотных летательных аппаратов на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией.
"Иран начал прямую атаку с иранской территории на Государство Израиль. Это серьезная и опасная эскалация", - заявил Хагари, чьи высказывания распространила пресс-служба ЦАХАЛ.
Израильские военные "внимательно следят" за беспилотниками, "направляющимися в Израиль и отправленными Ираном", добавил армейский представитель, отметив, что израильские "оборонительные и наступательные возможности находятся на самом высоком уровне перед этим крупномасштабным нападением со стороны Ирана".
"Вместе с партнерами Армия обороны Израиля действует в полную силу, чтобы защитить Государство Израиль и народ Израиля", - добавил Хагари.