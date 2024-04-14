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ЦАХАЛ назвал атаку иранских беспилотников на Израиль серьезной и опасной эскалацией

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, назвал атаку иранских беспилотных летательных аппаратов на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией.

ЦАХАЛ прокомментировал атаку иранских беспилотников
© ТАСС
"Иран начал прямую атаку с иранской территории на Государство Израиль. Это серьезная и опасная эскалация", - заявил Хагари, чьи высказывания распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные "внимательно следят" за беспилотниками, "направляющимися в Израиль и отправленными Ираном", добавил армейский представитель, отметив, что израильские "оборонительные и наступательные возможности находятся на самом высоком уровне перед этим крупномасштабным нападением со стороны Ирана".

"Вместе с партнерами Армия обороны Израиля действует в полную силу, чтобы защитить Государство Израиль и народ Израиля", - добавил Хагари.
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