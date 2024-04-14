Названы возможные районы атак Ирана в Израиле

Целями атак Ирана в Израиле могут стать объекты на Голанских высотах и авиабаза в пустыне Негев, считают израильские военнослужащие. Об этом пишет газета New York Times. Отмечается, что в указанных районах фиксируется низкая плотность населения.

© Ayal Margolin / Reuters

Ранее ливанское движение «Хезболла» запустило десятки ракет по позициям и штабу противовоздушной обороны (ПВО) Израиля на «оккупированных» Голанских высотах. Удары были нанесены 14 апреля десятками ракет «Катюша». Уточняется, что данная мера была принята «в ответ на удары враждебного Израиля».

13 апреля Израиль нанес удары по объектам движения «Хезболла» в ответ на атаку со стороны Ирана. Цели ударов располагались в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы.