Белый дом подтвердил начало воздушной атаки Ирана на Израиль

В Белом доме вслед за израильской армией подтвердили начало воздушной атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также американские власти добавили, что США поддерживают Израиль в свете иранских угроз.

Ранее израильская армия подтвердила запуск Ираном беспилотников в сторону Израиля.

До этого издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

При этом телеканал Al Arabiya заявлял, что большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака.