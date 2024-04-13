Белый дом подтвердил начало воздушной атаки Ирана на Израиль
В Белом доме вслед за израильской армией подтвердили начало воздушной атаки Ирана на Израиль.
Об этом сообщает РИА Новости.
Также американские власти добавили, что США поддерживают Израиль в свете иранских угроз.
Ранее израильская армия подтвердила запуск Ираном беспилотников в сторону Израиля.
До этого издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
При этом телеканал Al Arabiya заявлял, что большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака.